Samsun’da 7 bin engelli eğitim alıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da hizmet veren Özel Emineller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez’inde eğitim alan 2 otizmli ve 1 zihinsel engelli çocuk merkezden mezun olarak ilkokul eğitimine adım attı. Öğrenciler hakkında bilgi veren kurum sahibi Op. Dr. Aytek Çakmak, \"Öğrencilerimiz 2 yıllık aldıkları eğitim sonrasında okul hayatına adım atıyorlar. Samsun\'da çeşitli engellilik durumları olan yaklaşık 7 bin 200 öğrenci eğitim ve rehabilitasyon alıyor\" dedi.

Samsun\'da down sendromu, otizm, zihinsel, işitme, ve özgül öğrenme güçlüğü olan bireylere yönelik eğitim ve rehabilitasyon eğitimi veren Özel Emineller Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez’inde eğitim alan 2 otizmli ve 1 zihinsel engelli çocuk merkezden mezun olarak ilkokul eğitimine adım atmak için merkezden mezun oldu. Merkez\'de ki son günlerinde aileleri ve eğitmenleri tarafından düzenlenen veda eğlencesinde doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocukların eğitimleri hakkında bilgi veren kurum sahibi Op. Dr. Aytek Çakmak, \"Öğrencilerimiz 2 yıllık aldıkları eğitim sonrasında okul hayatına adım atıyorlar. Biz kurumlarımızda 460 bireyimize eğitim ve rehabilitasyon eğitimi veriyoruz. Samsun\'da çeşitli engellilik durumları olan yaklaşık 7 bin 200 öğrenci eğitim ve rehabilitasyon alıyor. Ben bu konuda aileleri kutluyorum. Önemli olan çocukları kuruma gelip bırakmak değildi. Önemli olan onlarla aynı eğitimleri alabilmektir\" dedi.



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