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Yaşam

Samsun'da 60 yaş üzeri 8 kadın, siyah önlük beyaz yakalarla okuma yazma kursuna gidiyor

"Torunlarım 'Çok yakışmış' dedi"

18 Mart 2018 02:01

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde okuma yazma kursuna katılan 60 yaş üzeri 8 kadın, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük beyaz yakalıkla kurslara gidiyor.

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından Çepinler Mahallesi’nde açılan okuma yazma kursuna katılan, yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kursiyer, özel olarak diktirdikleri siyah önlükleri ve beyaz yakalıkları ile çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğin tadını çıkarıyor.

Kursiyerlerden 27 torun 8 çocuk sahibi Kadriye Bulut (84), okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak imkân bulamadığını söyledi. “Çocukken kardeşime baktığım için okula gidemedim. Önlük giymek, okuma yazma öğrenmek içimde bir özlemdi” diyen Bulut, şimdi geç de olsa okuma yazma kursuna başladığı için çok mutlu olduğunu anlattı.

Kursiyerlerden Nermin Kurt (65) ise çocukken giyemedikleri önlüğü şimdi giyebildikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

"Torunlarım 'Çok yakışmış' dedi"

Kurt, “Torunlarım beni görünce ‘çok yakışmış, çok güzel olmuş’ dediler” diye konuştu. Kursiyerlerden Hasine Bulut (60) da okuma yazmaya başlayınca askerde olan oğluna mektup yazacağını söyledi.

Üç çocuk ve 5 torunu olan Seyide Kurt (60) da okuma yazma seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür etti. Torunlarının okuma yazma kursuna gittiği için çok sevindiğini belirten Kurt, kurs bitince önlük ile çektireceği fotoğrafı evinin duvarına asacağını belirtti.

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