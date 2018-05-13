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Spor

Samsun'da 5'inci Dragon Bot Yarışları başladı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5’inci Dragon Bot Yarışları start aldı

13 Mayıs 2018 19:57

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

SAMSUN\'da, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5’inci Dragon Bot Yarışları start aldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Batıpark\'ta düzenlenen 5’inci Dragon Bot Yarışları\'na 23 takım katıldı. Yarışma öncesi tüm takım kaptanları birbirlerine başarılar dilerken, yarışları izlemeye da çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışlar akşam saatlerinde yapılacak olan final müsabakaları ile sona erecek.

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