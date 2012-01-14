-Samsun'da 4 katlı bina çöktü SAMSUN (A.A) - 13.01.2012 - Samsun'un İlkadım ilçesinde 4 katlı bir bina güçlendirme çalışması sırasında çöktü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'nde Yalçın Kalkan'a (42) ait 4 katlı binada bir süre önce güçlendirme çalışması başlatıldı. Kafeterya yapılması planlanın binanın birinci katındaki çalışmaların tamamlanması sonrasında ikinci katın çalışmalarına başlandı. Gün boyu devam eden çalışmalar sonrasında çalışan 2 işçinin malzemeleri topladığı sırada bir sarsıntı meydana geldi. Bina sahibi ile 2 işçinin sarsıntıyla birlikte dışarı çıkmasının ardından bina bir anda çöktü. Bir kaç dakika içinde bina tamamen çökerken olay yerine sevk edilen ekipler, çevre emniyetinin alınması sonrasında gerekli çalışmalara başladı. Bina sahibi Yalçın Kalkan, yaşanan olayla ilgili, binanın 1. katının güçlendirmesinin tamamlanması sonrasında işçilerin 2. katın çalışmalarına başladığını söyledi. Gün boyu devam eden çalışmalar sonunda işçilerin malzemelerini topladığı sırada bir sarsıntı yaşandığını ifade eden Yalçın, ''İçerde malzemelerimizi topluyorduk. Bir sarsıntı oldu ben dışarı çıktım. Diğer arkadaşlara da dışarı çıkmaları için bağırdım. Hemen arkamızdan da bina çöktü. Diğer çalışanlar 2 saat önce gitmişti. Büyük bir facia olmaması hepimizin en büyük sevinci'' diye konuştu. Yıkılan binanın bitişiğinde kafeterya işleten Hasan Bahar ise, ''Biz zaten dışardaydık. Kafeteryadaki müşterilerimizde dışarıdaydı. Allah'tan sallantı gerçekleşirken binanın yanında oturan müşterilerimizin hepsi kaçtı. Kimseye bir şey olmadı'' diye ifade etti.