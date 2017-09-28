Samsun'da 2 polise FETÖ gözaltısı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 1\'i daha önce açığa alınan 2 polis memuru gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdüdlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru Ö.Y. ile Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı sırada bir süre önce açığa alınan polis memuru V.T. gözaltına aldı. İki şüpheli hakkında yapılan soruşturma sırasında ele geçen dijital verilere de el konuldu.



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