Samsun'da 17 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
21 Kasım 2017 21:55
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7\'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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