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Samsun'da 17 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Kasım 2017 21:55

7 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' programı kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7\'si tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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