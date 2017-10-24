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Samsun'da 16 kişiye 'ByLock' gözaltısı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY operasyonu düzenleyen polis, aralarında avukat, emekli öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 6'sı kadın toplam 16 şüpheliyi bu sabah gözaltına aldı

24 Ekim 2017 16:46

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY operasyonu düzenleyen polis, aralarında avukat, emekli öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 6\'sı kadın toplam 16 şüpheliyi bu sabah gözaltına aldı. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan \'ByLock\' kullandıkları iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kent merkezinde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese baskın yapan polis içlerinde 1 avukat, 1 emekli öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 6\'sı kadın toplam 16 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Örgütün şifreli haberleşme programı olan \'Bylock\' kullandıkları iddia edilen şüpheliler alınan sağlık raporu ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.

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