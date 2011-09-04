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Spor

Samsun'a 7 bin 500 kişilik spor salonu SAMSUN (A.A)

04 Eylül 2011 22:24

-Samsun'a 7 bin 500 kişilik spor salonu SAMSUN (A.A) - 04.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Spor kenti olabilmek için 2 şey lazım, birincisi insan kaynakları, ikincisi spor faaliyetlerinin koordine edileceği alanlar. Biz bunun gereğini yerine getirmeye başladık'' dedi. Tekkeköy ilçesinde yapılacak 7 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli Samsun Spor Salonu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Samsun'u spor kenti yapmak için yola çıktıklarını ve bunun adımlarını atmaya başladıklarını söyledi. Samsun Spor Salonu'nun spor alt yapısı için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Kılıç, salonun gerçekte kapasitesinin 8 bin 300 kişi olacağını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti: ''Marifet iltifata tabidir derler, yapılan işler bilinirse, yapılan işler fark edilirse, çalışmalar takdir edilirse, insanoğlunun fıtratında, yaradılışında var, daha fazlasına yapmaya hepimiz peşinen adayız. Temelimiz hazır, bodrum katına çıkmış durumdayız. 7 bin 500 kişilik Samsun Spor Salonu. Esasında 7 bin 500 kişilik değil 8 bin 300 kişilik. 7 bin 500 kişi tribünlerde oturma kapasitesi, 500 sporcu oturma kapasitesi, 300 de teknik adam ve antrenörler oturma kapasitesi olmak üzere temelini atacağımız eser 8 bin 300 kişilik Samsun Spor Salonu. Bu bir sinerjinin eseri, 30 milyonluk bir eserin önündeyiz. 26 milyon lirası doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından müteahhit firmaya hak edişler şeklinde kısa sürede ödenecek. Kusursuz bir işi, eksiksiz şekilde alacağız.''

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