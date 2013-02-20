Samsun ve Sinop'taki linç girişiminde 67 kişi serbest



Samsun ve Sinop'ta, Halkların Demokratik Kongresi heyetinin ziyareti sırasındaki protestoda gözaltına alınan 67 kişi serbest bırakıldı.

BDP İstanbul milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Sırrı Süreyya Önder, Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Başkanı Fatma Gök'ten oluşan heyetin Samsun ziyareti sırasında, heyet üyelerinin kaldığı otelin önünde ve Gazi Caddesi'nde yaşanan protestonun ardından 56 kişi gözaltına alındı.

Heyeti protesto eden 20 kişi ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü, Samsun 78'liler Dayanışma ve Araştırma Derneği, Samsun Halkevleri, Eşitlik ve Demokrasi Partisi Samsun İl Örgütü'nün bulunduğu binadaki 36 kişinin "mağdur şüpheli" sıfatıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Bu arada, İlkadım Belediyesi temizlik ekiplerinin, protestonun düzenlendiği Gazi Caddesi'nde temizlik çalışması yaptığı gözlendi.

Esnafın zararı büyük

Öte yandan, Samsun ve Sinop'ta 67 kişi ifade verirken, bazıları hem mağdur hem şüpheli konumundaydı. Esnafın ise, olaylar sırasında atılan taşlar yüzünden zararı büyük.