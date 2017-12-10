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Samsun Valisi Kaymak, Samsung’u davet etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, "İnternet tarayıcılarında Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor' diyorlar

10 Aralık 2017 17:13

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Valisi Osman Kaymak, \"İnternet tarayıcılarında Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor\' diyorlar. Ben de bazen Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır. Ama Samsun\'un önüne geçmemesi lazım. Digital mecrada Samsun’un tanıtımına önem vermeliyiz\" açıklamasının ardından Samsung Yönetim Kurulu Başkanını kente davet etti.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın kentin tanıtımına yönelik olarak başlattığı \'Like Samsun\' uygulamasının geçen pazar düzenlenen ilk ödül töreninde, \"İnternet tarayıcılarında Samsun’u aratınca Samsung çıkıyor\' diyorlar. Ben de bazen Samsun\'u aratınca Samsung çıkıyor. Samsung dünya markasıdır. Ama Samsun\'un önüne geçmemesi lazım. Digital mecrada Samsun’un tanıtımına önem vermeliyiz\" açıklamasında bulundu. Ardından Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin Güney Kore’nin başkenti Seul’e yaptıkları ziyarette bu konuda gündeme geldi. Başbakan Yıldırım beraberindeki heyetle Samsung\'un genel merkezini de ziyaret etti. Heyette bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan sosyal paylaşım hesabı Twitter\'dan, \"Başbakanımızla Güney Kore\'de Samsung Genel Merkezi’ni ziyaret ediyoruz. Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim\'in Samsun Valisi Osman Kaymak\'a selamı var :)\" notuyla birlikte paylaştı. Bunun üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak\'ta sosyal paylaşım hesabı Twitter\'dan, \"Sayın Vekilim çok teşekkür ederiz. Bizden de selamlar :) Bir de kendilerini Samsun’da ağırlarsak maksat hasıl olmuş olacak\" diyerek Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Hyun-Suk Kim\'i kente davet ettiğini duyurdu.

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