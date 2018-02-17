Samsun Valisi Kaymak: Cumhurbaşkanımız gitsin diye ülkeyi bölmek isteyenler var

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Mobilyacı İş Adamları Derneği\'nin (MOBİD) düzenlediği kahvaltı programında konuşan Valisi Osman Kaymak, \"Bazı kesimler ÖSO’ya terörist diyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye ülkeyi bölmek isteyen insanlarımız var. Ben ilin valisi ve Osman Kaymak olarak da ülkemin bölünmesine göz yumamam\" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Bayraktepe restaurantta Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği\'nin (MOBİD) düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Kahvaltıda konuşan Vali Osman Kaymak, bazı kesimlerin ÖSO\'ya terörist dediğini söyleyerek, \"Bazı kesimler ÖSO’ya terörist diyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye ülkeyi bölmek isteyen insanlarımız var. Ben ilin valisi ve Osman Kaymak olarak da ülkemin bölünmesine göz yumamam. Bunu bir vatandaş olarak görmemiz gerekiyor. Ben ülkemi seviyorum, ülkemin birliğini, ülkemin bağımsızlığını seviyorum, güçlü Türkiye\'yi seviyorum. Samsunluların çok duyarlı olduğunu düşünüyorum. Samsun vatansever insanlardır. Bunu Kurtuluş Savaşı\'nda Mustafa Kemal Atatürk\'e sahip çıkarak göstermişlerdir\" dedi.

KÜRTLERE KARŞI OPERASYON YAPMIYORUZ

Operasyonların Kürtlere yönelik olmadığını söyleyen Vali Osman Kaymak, \"Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ülkemizin bölünmez bütünlüğüyle ilgilidir. Bu operasyon yapılamasaydı orada kurulacak olan kürt devleti Türkiye’nin güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye düşürecekti. Görüyorsunuz o bölgeden bizim illerimizi rahatsız edici şekilde füzeler atılıyor ve askerlerimiz şehit oluyor. Bu operasyon kaçınılmazdı. Bazı medya kuruluşları tarafından bu operasyon gerekli değildi şeklinde bir algı yaratıp, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler var. Yıllardır Türkiye’de askerlerimizi şehit eden PKK belası bugün orada tam bir çekirdek bularak, kendisine iyi bir konum yakalamak istiyor. Bunu yapması durumunda güvenliğimiz tehlikede olacaktır. Biz orada Kürtlere karşı bir operasyon yapmıyoruz, terörist bir örgüte karşı mücadele veriyoruz. Oraya işgalci olarak da girmiyoruz, askerimiz, Mehmetçiğimiz huzur getirmek için orada. Rabbim yardımcıları olsun, onları muhafaza eylesin\" diye konuştu.

Mobilya sektörüne de değinen Vali Osman Kaymak\'ın konuşmasının ardından program sonlandı.

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