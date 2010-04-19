Samsun Valisi hakkında suç duyurusu

T24 - ''Barış ve demokratik çözüm platformu'' üyesi bir grup, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin olarak Samsun Valisi ve diğer sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Sultanahmet'teki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda toplanan grup, ''Barış ve demokratik çözüm platformu'' imzalı ''Ahmet Türk'e yapılan saldırı, halkımıza ve barış mücadelemize yapılan saldırıdır'' yazılı bir pankart açtı.





Grup adına basın açıklamasını okuyan avukat Uğur Olca, Ahmet Türk'e yapılan saldırının aynı zamanda halkı kin ve nefrete teşvik ettiğini, ülkede başka olaylara sebebiyet verebileceğini ve bunun işaretlerinin şimdiden görüldüğünü söyledi.





Daha sonra gruptan bazı kişiler İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler adına, Samsun Valisi ile olayda sorumluluğu olan diğer kişiler hakkında cezai işlem yapılması istemiyle hazırlanan dilekçeyi savcılığa verdi.