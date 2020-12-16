Samsun Valisi 8 kişilik ‘gizli ekip’ kurdu: Yoğunluk durumunu fotoğraflayıp bana gönderiyorlar, ben de kolluk kuvvetlerimize gönderiyorum

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip' kurarak, kentin işlek noktalarını takibe aldı. Gizli ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya gönderiyor. Dağlı da söz konusu bölgeye polis ekiplerini yönlendirerek, kalabalığın dağıtılmasını sağlıyor.

“Sekiz kişilik ekip fotoğraflıyor”

Kentin durumuna hakim olmak zorunda olduklarını söyleyen Vali Dağlı, "Bu şu demek; Saathane Meydanı'nda, Çiftlik Caddesi'nde veya Mecidiye Çarşısı'nda ne kadar kalabalık var? Pazar yerlerimizde denetimlerimiz tam yapılıyor mu? Vatandaşlarımız bunlara tam uyuyor mu? Diğer ana arterlerde kalabalığın yoğun olduğu yerlerde hatta ilçelerimizde durum ne? Durumu fotoğraflıyorlar. Fotoğrafları bana gönderiyorlar. Ben de kolluk kuvvetlerimize, kaymakamlarımıza ve il emniyet müdürümüze göndermek suretiyle anında müdahale ettiriyoruz. Yoğunlukların azaltılması için anında müdahale ediliyor. Amacımız sonuçta üzüm yemek. Oradaki kalabalıkların oluşmasını önlemek. Hiçbir çalışanımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Hepsi fedakar şekilde çalışıyor teşekkür ediyoruz" dedi.

“Bu bir oto kontrol”

Vali Dağlı özel olarak kendi koruma ekibindeki polis memurlarını ve Basın Müdürlüğü'nde görevli fotoğrafçıları bu çalışma için görevlendirdiğini belirterek, "Yoğun ve kalabalık olan yerlere gidip fotoğraflıyorlar. Amacımız kalabalıkların oluşmaması. Bu bir otokontrol. Orada bizim birimlerimizin görevini tam olarak yapıp yapmadığını da kontrol etmiş oluyoruz, vatandaşlarımızın birikmesini de önlemiş oluyoruz. Çift yönlü bir faydası var. 10 gündür bu uygulamayı yapıyoruz. Sekiz kişilik bir ekibimiz var şu anda" şeklinde konuştu.

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