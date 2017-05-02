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Yaşam

Samsun Valiliği'nden 3 işçinin öldüğü cami inşaatındaki göçüğe soruşturma

Atakum İlçesi Yeni Mahallede Kevser Camisi inşaatındaki göçükte 3 işçi yaşamını yitirmiş, 3 işçi de yaralanmıştı

02 Mayıs 2017 22:23

Samsun Valiliği, 3 işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı cami inşaatındaki göçükle ilgili idari soruşturma başlattı.

Üç gün önce Atakum İlçesi Yeni Mahallede Kevser Camii inşaatının kubbe yapımı sırasında göçük meydana geldi. Beton ve tahta kalasların altında kalan 3 işçi kurtarılırken; işçiler 62 yaşındaki Erol Zaman, 62 yaşındaki Ahmet Boz ve 44 yaşındaki Necmi Keskin yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Kevser Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan cami inşaatında meydana gelen göçük olayının ardından Samsun Valiliği tarafından olayda ihmal ve kusuru bulunan yetkililer hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık soruşturmasının da başlatılacağı belirtildi.

 

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