Samsun sele teslim, 3 kişi boğulmaktan kurtarıldı

İlçede etkili olan yağış sonrası mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle bulundukları yerlerden kurtarıldı.Körfez Mahallesi'nde 1. kattaki evlerinde mahsur kalan 6 kişi ise belediye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla evlerinden çıkarıldı.

Yağmur sularının getirdiği çamur nedeniyle tramvay hattının çalışmadığı ilçede ulaşımda güçlükler yaşanıyor. Alanlı Deresi'nin taşması sonucu Samsun-Sinop karayolu da 1 saat trafiğe kapandı.

Salıpazarı ilçesinde ise Terme Çayı'nın debisi yükselince tarım arazileri zarar gördü. Jandarma ekipleri de köy yolları üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Selden Canik ve Çarşamba ilçeleri de etkilendi. Çarşamba'da sanayi sitesinde bazı iş yerlerini su bastı. Caddelerde de su birikintileri oluştu.

Valilik uyardı

Samsun Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın, gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

50'ye yakın kişi kurtarıldı

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, yaşanan su baskınlarıyla ilgili, ''Bölgede mahsur kalan 50'ye yakın vatandaşımız ekiplerimiz tarafından kurtarıldı'' dedi.

İl Acil ve Afet Müdürlüğü'ne ait ekiplerin de çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Aksoy, şunları kaydetti:

''Bölgede mahsur kalan 50'ye yakın vatandaşımız ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Bize intikal eden bilgilere göre 71 yaşında Durmuş Arkan adlı bir vatandaşımız kendisi 5. katta oturuyor olmasına rağmen bodrum kattan ya da kömürlükten bir malzeme almak için aşağıya indiğinde sel baskınına uğruyor. Vatandaşımız, bir hastanede yoğun bakımda bulunuyor. Temennimiz onun da sağlığına kavuşması. Bunun dışında bize intikal eden ciddi bir vaka söz konusu değil. Evleri hasar gören vatandaşlarımız varsa bunları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarımızda ikamet ettireceğiz, bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey aradı, konu hakkında bilgi aldı, ilgili kurumları talimatlandırdı''

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı Atakum ilçesinde vatandaşların evlerine dolan suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştığı, arabaların sular altında kaldığı görüldü.



Temmuz'da 14 kişi ölmüştü

3 Temmuz'da kentin doğu tarafında bulunan Canik İlçesi'ni sel vurmuştu. Burada 5'i TOKİ konutlarında olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.



Ardından 9 Temmuz'da Ayvacık İlçesi'nde de sel olmuş, burada da 1 kişi can vermişti.