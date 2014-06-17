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Yaşam

Samsun Sakatlar Derneği'nden 600 kilo mavi kapak çaldılar

Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'nin bedensel engellilere tekerlekli sandalye almak için topladığı 600 kilo mavi kapak çalındı. Eğer kapaklar çalınmasaydı 3 engelli, tekerlekli sandalye sahibi olacaktı

17 Haziran 2014 14:23

Türkiye Sakatlar Derneği’nin bedensel engellilere tekerlekli sandalye almak için topladığı mavi kapaklar 2 yıldır çalınıyor. Son olarak gönüllülerin yardımıyla toplanan 600 kilo mavi kapak dernek binasından çalındı. Eğer kapaklar çalınmasaydı 3 engelli, tekerlekli sandalye sahibi olacaktı. 

AA’nın haberine göre, hırsızlığa tepki gösteren Türkiye Sakatlar Derneği Başkanvekili Hayriye Hakyemezoğlu, "Yazıklar olsun… Ne yapacaklar ki, satıp yiyecekler herhalde… Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi. Hakyemezoğlu, “Engelli arkadaşlarımıza araba almak için çare ararken geliyorlar hırsızlar alıp alıp götürüyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz” diye konuştu. Polis ekipleri, kapakları çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Türkiye Sakatlar Derneği’ni şubesinden geçen yıl da 200 kilo kapak çalınmıştı. 

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