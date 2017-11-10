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Samsun merkezli kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

10 Kasım 2017 16:58

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 2 ay süren çalışmasının ardından Samsun merkezli Bafra ve Kavak ilçeleri ile Ordu, Rize, Artvin ve Şanlıurfa\'da geçen Salı günü belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 16 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 189 şişe gümrük kaçağı içki ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili gözaltına alınan 16 kişi bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 

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