Samsun merkezli kaçak sigara operasyonunda 6 kişi adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST

Samsun ve Trabzon\'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1\'i serbest, diğer 5\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.