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Samsun merkezli kaçak sigara operasyonunda 6 kişi adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i serbest, diğer 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

06 Temmuz 2018 21:38

ŞÜPHELİLER SERBEST
Samsun ve Trabzon\'da eş zamanlı düzenlenen gümrük kaçağı sigara operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1\'i serbest, diğer 5\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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