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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2018 16:45

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu FETÖ/PDY\'ye yönelik olarak operasyon düzenlendi. Samsun kent merkezi, Bafra ilçesi Sinop ve Kars\'ta gerçekleştirilen baskınlarda daha önce örgüte bağlı kurumlarda çalıştıkları belirlenen 5\'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı olan \'ByLock\' bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

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