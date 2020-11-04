Samsun İl Sağlık Müdürü Ali Oruç açıkladı: Son iki haftada vakalar yüzde 40 arttı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada son iki haftada vakaların yüzde 40 oranında arttığını söyledi.

Eylül ayındaki artışın Ekim ayında azaldığını belirten Oruç, son iki haftada tekrar artışın gerçekleştiğini şöyle açıkladı: "Üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibarıyla vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki haftada vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi."

"Vakaların yüzde 80'ini aile içi ziyaretlerde bulaşıyor"

Havaların soğumasıyla insanların daha çok kapalı alana girecek olmasını vakaların artmasıyla dolaylı olduğunu belirten Oruç, aile içi ziyaretleri yüzde 70 ila 80 oranında artışa neden olduğunu söyledi.

"İnsanlarımız maalesef yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş dost ziyaretlerine devam ediyorlar. Kapalı alanlarda ve yeterli havalandırma koşulları sağlanmadan, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden yapılan bu ziyaretler ilimiz için şu an en büyük bulaşı tehdidini oluşturuyor. Sayısal veriler bize ilimizde pozitif olan bir kişinin, aile ortamında bunu ortalama 5 kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Virüsü maalesef sevdiklerimize, elimizle götürüp teslim ediyoruz."