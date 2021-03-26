Samsun'da Koronavirüs riskinin düşük olduğu tek yer mezarlıklar

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre risk haritasında 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye’de ilk sırada yer alan Samsun'da düşük riskli sayılabilecek tek alan mezarlıklar oldu.

Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor.

“Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması Koronavirüs yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekiyor.

Koronavirüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil olan görmek mümkündü. Aradan geçen 17 günün ardından Samsun'da yeşil alan kalmadı.

Haritaya göre Samsun'da Koronavirüs olmayan bir yerde gezmek isteyenlerin gidebileceği tek yer mezarlıklar.