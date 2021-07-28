Samsun'da belediye binası içinde gazeteciye saldıranlar işten çıkartıldı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen olayda 40 yataklı devlet hastanesinin eksikliklerini ve müteahhit hatalarını haber yapan Yeniçağ Gazetesi muhabiri İbrahim Akkuş, 21 Haziran’da 19 Mayıs Belediyesi binasında firma çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Akkuş’a saldıran firma çalışanlarından ikisi ile hastane yapımında ihmali olduğu belirlenen bir kişinin tazminatsız olarak işten çıkarıldıkları öğrenildi.

Savcılık tarafından incelemeye alınan kamera kayıtlarının ardından gazeteci Akkuş’u gaz borusuyla darp eden Kadir S. ile olay yerine aynı araçla gelenlerden İsmail Ş., çalıştıkları firma tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Olayla bir ilgisi olmayan ancak gazetecinin gündeme getirdiği hastanenin eksikliklerinden sorumlu tutulan Bitlis’te kurulu bir şirketin yetkilisinin de işine son verildi.

Saldırının meydana geldiği 19 Mayıs Belediyesi'nin de olayda ihmali bulunduğunu belirten gazeteci İbrahim Akkuş, hem müteahhit firmaya hem de belediyeye dava açmaya hazırlanıyor. Bütün kamu kuruluşlarına HES kodu ve ateş ölçülerek girildiğini hatırlatan Akkuş, kendisine sorulmasına rağmen, ardından belediyeye gelen saldırganlara HES kodu dahi sorulmadığını, kapıda güvenlik bulunmadığını, olay sırasında gelen güvenlikçilerinin de saldırıya müdahale etmediklerini söyledi. Akkuş ayrıca belediyeden birilerinin de saldırganlara bulunduğu yeri bildirerek saldırıya yardım ettiklerini öne sürdü.

Olayın ardından gittikleri karakolda gaz borusuyla saldırdıkları gazeteci İbrahim Akkuş’tan davacı olan saldırganların şikâyeti üzerine açılan soruşturma da sonuçlandı. Mahkeme “Biz de mağdur olduk, o da bize saldırdı. Biber gazı sıktı” gibi gerekçelerle “Basit yaralama” ve “İftira” iddiasıyla davacı olmak isteyen Hasan S. ve İsmail Ş.’nin şikâyeti üzerine kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Söz konusu Bayındırlar Yapı A.Ş, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yapımını tamamladıkları 40 yataklı hastanenin yanı sıra Salıpazarı ve Kavak ilçelerinde de hastane inşaatı yapıyor. (ANKA)