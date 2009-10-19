Samsun-Ceyhan boru hattında imzalar atıldı

Boğaz tanker trafiğini yüzde 50 rahatlatacak Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattında imzalar resmen atıldı.



Türkiye'yi enerji koridoru haline dönüştürecek ve boğaz tanker trafiğini yüzde 50 rahatlatacak Samsun-Ceyhan petrol boru hattında imzalar resmen atıldı. Türkiye'den Çalık Holding, İtalya'dan Eni ve Rusya'dan Transneft ve Rosneft enerji şirketleri, İtalya'nın Milano şehrinde hattın inşası ile ilgili anlaşmayı parafe etti. İmza töreninde Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin, Rusya Enerji Bakanı Sergey Şmatko ve İtalya Ekonomi Bakanı Claudio Scajola hazır bulundu.

Anlaşmaların parafe edilmesinin ardından açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Seçin, Hazar bölgesinden gelen petrolün Karadeniz limanı Samsun'dan Akdeniz limanı Ceyhan'a yeni petrol boru hattı ile ulaştırılacağını söyledi. Eni ve Çalık Holding'in boru hattı inşası ile ilgili yüzde 50'şer ortaklıkları bulunuyor. 550 km uzunluğunda olacak boru hattından günde 1,5 milyon varil petrol taşınması planlanıyor.

Seçin Rus enerji şirketleri Transneft ve Rosneft'in hat üzerinden sevkıyat planladığını söyledi. Rusya'nın dev enerji şirketlerinde LUKoil de Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ile ilgileniyor. Seçin Rus şirketlerin eşit oranda boru hattına ortak olabileceklerini de belirtti. Eni Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Scaroni, Kazakistan petrollerinin de hat üzerinden sevk edilmesine sıcak baktıklarını söyledi.

Rusya-Türkiye enerji işbirliğinde ikinci önemli proje ise 'Güney Akım'. Türkiye Enerji Bakanı Yıldız, 'Güney Akım' doğalgaz boru hattının inşasında Türkiye ekonomik sahasının kullanımı ile ilgili onayın 20 Ekim'de Rus tarafına resmen iletileceğini belirtti.

Putin'in Ankara ziyaretinde destek bulan Mavi Akım-2 ile ilgili de çalışmalar sürüyor. İsrail, Ortadoğu ülkeleri ve Kıbrıs dahil yeni pazarlara ulaşmak isteyen Rusya'nın dev enerji şirketi Gazprom, pazar araştırmasına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ve İsrail'in dahil olduğu üçlü çalışma grubunun faaliyetlerine başlaması bekleniyor.