Samsun BŞB Anakent - Bartın Polisgücü: 3-0

SAMSUN, (DHA)

Türkiye Bayanlar Voleybol 1\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Bartın Polisgücü’nü 3-0 yendi.

Bayanlar Voleybol 1\'inci Ligi B Grubu\'nda mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu\'nda karşılaştığı Bartın Polisgücü’nü 3-0 mağlup etti. Maçın ilk setini kırmızı-beyazlılar 25-21 kazandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, ikinci sette de iyi oyununa devam etti. Kırmızı-beyazlılar 25-14\'lük skorla farkı ikiye çıkardı. Samsun temsilcisi üçüncü sette Bartın Polisgücü\'nü 25-15 mağlup etti. Anakentspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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