Samsun Bafra'da tekne battı; 3 ölü, 4 kayıp

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Göller mevkisi Ulugöl’de bir teknenin alabora olduğu olayda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 3’e çıkarken, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmasına şiddetli fırtına nedeniyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulugöl Balıkhanesi mevkisine dün akşam ağ seren 7 arkadaş, bu sabah ağı toplamak için tekne ile göle açıldı. Havanın rüzgarlı oluşması nedeniyle tekne alabora oldu.

Teknede bulunan ve yüzerek kenara çıkan Dursun Namlı (30), balıkçı barınağında bulunan bir araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Namlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknede bulunan ve kaybolan Yunus Semiz(38), Mehmet Ali Semiz(27), Muharrem Türkmen(37), Niyazi Türkmen(30), Bilgin Namlı(15) ve Yunus Emre Erol’u(20) bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda akraba olan Muharrem ve Niyazi Türkmen’in cesedine ulaşıldı. Cesetlerin kıyıya çıkarılması esnasında yakınları sinir krizleri geçirdi.

Diğer 4 kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarına şiddetli fırtına nedeniyle ara verilmek zorunda kalındı.