T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Samsun Bafra'da tekne battı; 3 ölü, 4 kayıp

Samsun Valisi: Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

11 Ocak 2015 15:39

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Göller mevkisi Ulugöl’de bir teknenin alabora olduğu olayda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 3’e çıkarken, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmasına şiddetli fırtına nedeniyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulugöl Balıkhanesi mevkisine dün akşam ağ seren 7 arkadaş, bu sabah ağı toplamak için tekne ile göle açıldı. Havanın rüzgarlı oluşması nedeniyle tekne alabora oldu.

Teknede bulunan ve yüzerek kenara çıkan Dursun Namlı (30), balıkçı barınağında bulunan bir araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Namlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknede bulunan ve kaybolan Yunus Semiz(38), Mehmet Ali Semiz(27), Muharrem Türkmen(37), Niyazi Türkmen(30), Bilgin Namlı(15) ve Yunus Emre Erol’u(20) bulmak için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda akraba olan Muharrem ve Niyazi Türkmen’in cesedine ulaşıldı. Cesetlerin kıyıya çıkarılması esnasında yakınları sinir krizleri geçirdi.

Diğer 4 kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarına şiddetli fırtına nedeniyle ara verilmek zorunda kalındı.

 

ETİKETLER

karadenizteknebattıkurtarmasamsunbafravaliarama1 kişi öldübalık avlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24