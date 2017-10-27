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Ekonomi

Samsun Anadolu Markalar Birliği’nin yeni başkanı seçildi

İSTANBUL, (DHA)- ANADOLU Markalar Birliği Samsun Başkanlığı’na iş adamı İlhan Yolaydın atandı

27 Ekim 2017 18:07

İSTANBUL, (DHA)- ANADOLU Markalar Birliği Samsun Başkanlığı’na iş adamı İlhan Yolaydın atandı. Yolaydın, “Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda var gücümüzle üretip çalışacağız” dedi.

Samsun’u markalaştırarak Türkiye’nin kalkınmasını hedeflediklerini belirten iş adamı İlhan Yolaydın, “Beni bu göreve layık gören Anadolu Markalar Birliği Genel Başkanı Sayın Kenan Altunç’a teşekkür ederim. Samsun’u markalaştırarak Türkiye’nin kalkınmasına destek olmak için tüm yönetimimizle Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda var gücümüzle üretip çalışacağız. Yöresel ürünlerinden turizmine, marka isimlerinden endemik türlerine, kenti markalaştırmak için çıktığımız zorlu yolda Samsun’u Anadolu ve Avrupa’ya tanıtmak için Anadolu Markalar Birliği önderliğinde bu kutlu yolda birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

(FOTOĞRAF)

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