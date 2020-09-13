Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü'nün davetli listesinde Ensar Vakfı var, Atatürkçü Düşünce Derneği yok

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, STK temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıya Yavuz, Ensar Vakfı, Cihannüma Dayanışma gibi ernekleri çağırırken; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi örgütleri çağırmadı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nin yeni Rektörü Prof. Dr. Ünal Yavuz, üniversite ile şehir iş birliğini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmayı geliştirmek amacıyla kentte bulunan STK temsilcileriyle toplantı düzenledi. Yavuz, Ensar Vakfı, Cihannüma Dayanışma Derneği, İmam Hatip Mezunlar ve Mensuplar Derneği ve TÜGVA gibi kuruluşları toplantıya davet ederken, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Mimar Odası gibi örgütleri çağırmadı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, ADD Samsun İl Şube Başkanı Işık Özkefeli, “Toplantıya katılan birçok kuruluşun din ve maneviyat üzerine çalışıyor olması, akıl ve ilim yolunda olması gereken ilk adım şehri Samsun'umuzun 19 Mayıs Üniversitesi'ne asla yakışmamıştır” diye konuştu.