Samsat, deprem sebebiyle 29 yıl sonra tekrar taşınacak

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart’da meydana gelen depremin üzerinden 4 ay geçti. Ancak ilçenin tamamında depremin etkisi hâlâ sürüyor. Binaların yüzde 78’i depremden dolayı oturulamaz durumda olan ilçede hayat çadırlarda devam ediyor. Samsat halkı 1988 yılında baraj sularının altında kaldığı için şimdiki yerine taşınan ilçenin tekrar taşınmasını istiyor. Valilik de bunun için harekete geçti.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberi şöyle:

Adıyaman'ın Samsat ilçesi 1983 yılında yapımına başlanan Atatürk Barajı’nın suları altında kalma tehlikesinden dolayı 29 yıl önce bulunduğu yerden 5 kilometre uzaklığa taşındı.

Depremde hasar gördü

Adıyaman’ın güneyindeki aktif fay hattı üzerine kurulan yeni Samsat, mart ayındaki 5.5 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gördü.

Devlet tarafından 1988 yılında yani 29 yıl önce halka dağıtılan konutların yüzde 78’i oturulamaz hale geldi. Halk yaklaşık 4 aydır çadırda yaşıyor.

Çadır kahvede sosyalleşip ibadetlerini çadır camisinde gerçekleştiren Samsatlılar ilçelerinin tekrar taşınmasını istiyor. Bu kez istikamet, ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bir külliye inşa ettiği Sahabe Safvan bin Muattal’ın türbesinin yanı...

İlçenin 3'te biri göç etti

2 Mart’taki depremde ilçe merkezinde bulunan 979 bina zarar gördü. Köylerde hasar gören binaların sayısıyla Samsat ve çevresinde depremden zarar gören bina sayısı 2 bin 195’i buldu. Zarar gören binaların çoğu ise 1987 yılında devlet tarafından yapılan konutlar. Depremden sonra 3 bin 900 nüfuslu Samsat’ın üçte biri 45 kilometre uzaklıktaki Adıyaman’a göç ederken, ilçede yaşam AFAD ve Kızılay tarafından çadırlarda sürüyor.

24 personelin çalıştığı Samsat belediye binası, 1987 yılında yapılan yapılardan biri. Depremden dolayı ağır hasar gören belediye binası kullanılmaz duruma geldiği için belediye, çadırlarda halka hizmet vermeye çalışıyor. Belediye Başkanı Yusuf Fırat, “Depremden sonra binayı boşalttık. Yeni belediye binasının ne zaman yapılacağı belli değil. Deprem, hizmetlerin aksamasına neden oldu. Deprem sonrasında Samsat’ta getirilen konteynerler arızalı. Bu yüzden halk çadırda kalmak zorunda” dedi. Depremle ilgili bütün koordinasyonun yönetildiği kaymakamlık binasının duvarlarında da çatlaklar oluşmuş durumda. Şehrin tek bankası olan Ziraat Bankası’nın binasının da depremden zarar görmesinden dolayı vatandaşlar banka işlemlerini konteyner bankadan hallediyor. Şehirdeki tek sağlam kamu binası ise yeni yapılan hastane binası.

Çadır ev, adır dükkan

Depremde evi ağır hasar gören halk ise çadırda yaşamaktan şikâyetçi. Zekiye Özelçi, “Gündüzleri sıcaktan dolayı çadıra giremiyoruz. Evin her tarafında çatlaklar var. Gündüz evin içine girip yemek yapıyoruz. Akşam da çadırda kalıyoruz. Bütün mahalleli bu durumda” diyor. Ağır hasarlı olmasına rağmen gündüzleri evin içinde oturmak zorunda kaldıklarını söyleyen Naile Bozaner ise “Ramazan öncesi çadırda kalıyorduk. Bir yandan oruç, bir yandan sıcak hava... Çocuklarımız çadırda sıcaktan dolayı hastalanıyordu. Bu yüzden ramazanda çok zorlandık” diyor. Samsat’ta sosyalleşmenin tek adresi de çadır kahve. Kahve sahibi Mustafa Kumay, “Dükkânımız belediye binasının altındaydı. Bina depremden zarar görünce dükkânı boşaltmak zorunda kaldık. Kendi imkânlarımla çadırdan bir kahve yaptım. Kahveye gelen insanların gündeminde deprem var. Sürekli deprem hakkında konuşuyorlar” dedi.

Tekrar taşınsın

Samsat Depremezedeler Platformu Koordinatörü Ömer Ünsal, konutların 5.5 büyüklüğündeki depreme dayanması gerektiğini söylerken ilçede deprem sigortası olan sadece 33 ev bulunduğunu belirtiyor: "Köylerle birlikte 7 bin civarında insan depremden etkilendi. 1988 yılında Samsat’ı anayollardan izole bir yere kurdular. Samsat’ın 5 kilometre uzağında Sahabe Safvan Bin Muattal’ın türbesi bulunuyor. Her yıl binlerce insan bu türbeye ziyarete geliyor. Bu türbenin çevresine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bir külliye yapılıyor. Burası inanç turizmi açısından potansiyeli olan bir yer. Samsat halkı olarak Samsat’ın bu bölgeye taşınmasını istiyoruz.

Çadırda bayram namazı

5 camiden 4’ünün ağır hasarlı olduğu ilçede cemaat camilerin bahçesinde kurulan çadırlarda namaz kılarken, çocuklar ise Kuran derslerini çadırda görüyor. Dört aydır ibadetini çadırda gerçekleştiren Samsat halkı bayram namazını da çadırda kıldı. İlçede devlet kurumları çadırda hizmet veriyor.

Konteynerler tadilatta

Çadırların yanı sıra AFAD tarafından ilçenin belli bölgelerine konteynerler yerleşmiş durumda. Henüz kullanıma açılmayan konteynerlerin tadilatta olduğunu belirten AFAD ise tadilat bitiminde konteynerlerin halkın kullanımına açılacağını bildirdi.

Valilik talimat verdi

Samsat'ın taşınmasıyla ilgili Adıyaman Valiliği de çalışmalara başladı. İlçe merkezinin yüzde 78’inin oturulamaz hale geldiği Samsat’ın taşınmasına dair valilik ilgili kurumlara talimat vererek nakil işlemiyle ilgili bir rapor hazırlanmasını istedi. Valilik ayrıca yeni Samsat’ın taşınması düşünülen Sahabe Safvan Bin Muattal’ın türbesinin bulunduğu bölgede zemin etüdünün yapılmasını istedi.