Şampuan harammış!

T24

Yoğurtta da bulunuyor



GDO da caiz değil





Sertifika şart



Beyaz sabuna dönüş





Takvim gazetesinin haberine göre, son zamanların en çok tartışılacak iddiası, Ankara'da yapılan "Uluslararası Helal Kongresi"nden çıktı! İslam Odaları Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi'nce (ICRIC) önceki gün ilk kez düzenlenen kongreye, Almanya ve İran gibi ülkelerden çok sayıda profesör katıldı. Uzmanlar, İslam dünyasında üretilen ürünlerin ve verilen hizmetlerin İslam'a uygunluğunu masaya yatırdı. Ve en sonunda profesörlerin hemfikir oldukları müthiş bir iddia ortaya atıldı: Şampuan haramdır! Hemen hemen herkesin kullandığı şampuanların neden haram olduğunu ise ODTÜ Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yıldız, açıkladı. Yıldız, şampuanların içerisinde kıvamı artırmak için jelatin maddesi kullanıldığını, jelatinin de çoğunlukla domuz derisinden ya da yağından üretildiğini kaydetti.Jelatin maddesinin ayrıca yoğurt, dondurma ve meyve suları gibi birçok üründe kullanıldığına da işaret eden Prof. Yıldız, "Domuzdan üretilen bu ürün, harama girer" görüşünü savundu. Özellikle sert kapsüllü ilaçlar ve tabletlerde de aynı maddenin bulunduğuna dikkat çeken Yıldız, sadece yiyeceklerde değil, kullanılan ürünlerde bile "haram" maddeler olursa, bunun dinen "sakınca" yarattığını aktardı. Yıldız, "Dinde elbette niyet önemlidir. Vatandaş bilemez ama 'helal üretiyorum' diyen firma bunlara dikkat etmeli" dedi.Ege Üniversitesi'nden biyoteknolog Şebnem Kavaklı ise Genetik Yapısı Değiştirilmiş Gıda'ların da (GDO) "şüpheli" sınıfına girdiğini söyledi. Fıkıh aleminin "GDO'lu gıda, helal organizmadan oluşturulmuşsa helal, haram organizmadan alınmışsa haram sınıfına girer" görüşünde birleştiğine işaret eden Kavaklı, "Bir domuzun DNA'sı alınıp buğdaya aktarılıyor. Bu asla helal olmaz" dedi.Türkiye'de "helal gıda" sertifikalandırması için bir yandan TSE görev almaya hazırlanırken, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği de (GİMDES) çalışmalar yürütüyor. Helal sertifikası için, sadece ürünün içindekilerin değil ambalajın da testten geçmesi gerekiyor.Uzmanlar, jelatin maddesinin dana etiden de üretildiğini ancak domuz yağına göre çok daha pahalı olduğu için tercih edilmediğini açıkladı. Profesörler, sabun kullanılmasını önerdi.