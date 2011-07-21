-ŞAMPİYONUN TERCİHİ BOĞAZİÇİ KIRŞEHİR (A.A) - 21.07.2011 - LYS'de MF-1 ve MF-2 puan türlerine göre Türkiye birincisi olan Murat Kaan Erdal, ''Sonucu öğrenince şaşırdım. Mutlu oldum, hatta neredeyse şoka girdim'' dedi. YGS-1 ve YGS-2 sonuçlarına göre Türkiye ikincisi olan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi öğrencisi Murat Kaan Erdal, başarısını LYS'de elde ettiği birincilik ile süsledi. Sınav sonucunu arkadaşlarıyla gittiği internet kafede öğrendikten sonra telefonunun sürekli çalmaya başladığını ifade eden Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirtti. Son 4 yıldır düzenli ders çalıştığını anlatan Erdal, şunları söyledi: ''Okulda öğretmenlerimi çok iyi dinledim. Bana büyük destek veren aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Çok çalışmadım ama düzenli çalıştım. Sonucu görünce şaşırdım. Mutlu oldum, hatta neredeyse şoka girdim. Sınavım iyi geçmişti ama bu kadar beklemiyordum. Sonucu arkadaşlarımla birlikte öğrendim. Onlarda iyi dereceler elde ettiler. Önceki sınavda Türkiye ikincisi olmuştum. Ama bu kadar fazla beklemiyordum. Çok mutluyum.'' Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü tercih etmeyi düşündüğünü dile getiren Erdal, Kırşehir'den Türkiye birincisi çıkmasından da ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi. Medrese Mahallesi'ndeki evinde basın mensuplarına açıklama yapan Murat'ın babası Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Erdal ile annesi Saadet Erdal da, oğullarının başarısıyla gurur duyduklarını söylediler. Sınav sonucunu öğrenmek için evden çıkan Murat'ın eve geri dönmediğini belirten baba Mehmet Erdal, ''Oğlum ilkokuldan bu yana düzenli çalıştı. Okulda öğretmenlerini iyi dinledi. Evladım olduğu için söylemiyorum ama sistemli ve düzenli çalıştı, başarıya ulaştı. Sınavda isteğini almayı başardı. Mutluyuz, gururluyuz'' diye konuştu. Sınavda başarılı olamayan ve istediği yerlere giremeyecek öğrencileri ve ailelerini de uyaran Erdal, ''Bu sınav her şey değil, Çocuklarından sevgiyi ve saygıyı eksik etmesinler, hoşgörülü davransınlar. Çünkü ortam çok bozuk'' dedi. Anne Saadet Erdal da, oğlunun sakin, bilinçli ve programlı şekilde ders çalıştığını anlattı. Murat'ın günde 3-4 saat ders çalıştığını ifade eden Erdal, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyledi. -ENGEL TANIMADI Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) TM-1, TM-2 VE TM-3 puanlarında Konya ikincisi olan görme engelli Emre Ev, ''Engelliler kesinlikle küçük düşünmemeli. Ben bu başarımla engellilere yol açtığımı düşünüyorum'' dedi. Selçuklu Anadolu Lisesi Öğrencisi Ev, Formkampüs Dershanesi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, görme engelli biri olarak başarısını çok önemsediğini söyledi. Başarısını ailesine, dershane hocalarına ve arkadaşlarına borçlu olduğunu vurgulayan Ev, annesinin, kardeşlerinin ve arkadaşlarının okuduğu soruları cevaplayarak derslerine çalıştığını, yaklaşık 50 soru bankasını bu şekilde bitirdiğini anlattı. Görme engelli olmasının kendisi daha da çok kamçıladığını dile getiren Ev, ''Engelliler kesinlikle küçük düşünmemeli. Kendilerinden daha çok gelecekteki engellileri düşünsünler ve onlara yol açmaya baksınlar. Ben bu başarımla engellilere yol açtığımı düşünüyorum'' diye konuştu. Emre'nin ev hanımı annesi Fatma Ev ise oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ve bu sonuca ulaşması için elinden geleni yaptığını bildirdi. Ev, 2 yıl boyunca oğlu Emre'yi dershaneye getirip götürdüğünü, günlerinin Emre'ye soru okumakla geçtiğini dile getirdi. Emre'nin Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü istediğini ifade eden Ev, Emre'yi İstanbul'a göndermelerinin zor olacağını, gerekirse kendisinin de çalışmaya başlayacağını ve Emre'nin hedeflerini gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.