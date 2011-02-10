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Spor

ŞAMPİYONUN BABA ACISI ANKARA (A.A)

10 Şubat 2011 21:20

-ŞAMPİYONUN BABA ACISI ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Dünya Supersport Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun babası İrfan Basri Sofuoğlu, Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören 59 yaşındaki baba Sofuoğlu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Geçen dönem Motosiklet Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği de yapan baba Sofuoğlu, çocuklarından Bahattin'i 2002 yılında bir trafik kazasında, motosikletçi Sinan Sofuoğlu'nu ise 2008 yılında Körfez Pisti'ndeki antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrası kaybetmişti. Öte yandan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, babasının rahatsızlığı nedeniyle test sürüşleri için gittiği İspanya'dan acil dönüş yapmak zorunda kalmıştı. İrfan Basri Sofuoğlu'nun cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yarın cuma namazından sonra toprağa verilecek.

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