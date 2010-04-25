Şampiyonluk yarışı tam gaz devam ediyor

T24 - Turkcell Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Bursaspor şampiyonluk şansı devam eden Galatasaray deplasmanına konuk olacak.



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı Ali Sami Yen Stadı'nda yaşanacak. Ligin lideri Bursaspor, şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam eden Galatasaray'a konuk olacak.



Her iki takım açısından son derece kritik olan karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Maçı Bünyamin Gezer yönetecek. Gezer'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak.



Bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmeyi başaran 65 puanlı lider Bursaspor, Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçtan da galip ayrılması durumunda, şampiyonluk yarışında çok büyük avantajın sahibi olacak. Haftaya 60 puanla üçüncü sırada giren Galatasaray ise lideri devirerek, kalan 3 haftada yarışın içinde kalmayı hedefliyor.





Galatasaray 15 maçtır sahasında yenilmiyor



Galatasaray, sahasında yaptığı lig maçlarında Bursaspor'a 18 yıla yakın süredir yenilmiyor.''Cim Bom'', Bursaspor'a kendi sahasında en son yenilgisini 1991-92 sezonunda, 2 Mayıs 1992 tarihinde 2-1'lik skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana İstanbul'da yaptığı 15 lig maçında Bursa ekibi karşısında 13 galibiyet, 2 de beraberlik elde ederken, hiç mağlup olmadı.Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı bütün lig maçlarında ise 31 kez galip gelirken, 3 kez de rakibine yenildi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 6 maç ise beraberlikle tamamladı.Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da toplam 93 gol atarken, filelerinde 25 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.





Muhtemel 11'ler



Galatasaray: Aykut, Sabri, Neill, Hakan Balta, Caner, Mehmet Topal, Dos Santos, Elano, Keita, Arda, Baros



Bursaspor: Ivankov, İbrahim, Ömer, Ali, Ozan, Mustafa, Hüseyin, Bekir Ozan (Ergiç), Volkan, Turgay, Sercan





Parola: Kazan, İşaret: Bekle



Şampiyonluk mücadelesinde kayba tahammülü olmayan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan arıyor. Kendisi kazanır, 19:00'daki maçta Bursa, Galatasaray'a puan kaybederse, Kanarya liderliğe yükselecek.



Fenerbahçeliler için gün bir hayli uzun olacak. Sarı-Lacivertliler, önce saat 15:00’te takımlarının Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacağı maça kilitlenecek. Ardından sıra saat 19:00’da başlayacak Galatasaray-Bursaspor mücadelesine gelecek. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de seyircisiz oynadığı maçta Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan Fenerbahçe için bugünkü karşılaşmanın çok büyük önemi var. Son 6 lig maçında kalesini gole kapatan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı-Lacivertli ekip, Kasımpaşa virajını da kayıpsız dönüp, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Alınacak bir galibiyet, Kanarya’ya haftalar sonra liderliği de getirebilecek.





Kulaklar Sami Yen’de



Saat 19:00’da Ali Sami Yen’de oynanacak maçta Bursaspor’un Galatasaray karşısında yaşayacağı puan kaybı, Fenerbahçe’yi yeniden zirveye taşıyacak. Bu da son 3 haftaya girilirken, büyük bir avantaj demek. Bu nedenle, tüm Fenerbahçeliler’in gözü kulağı bu mücadelede olacak. Sarı-Lacivertli ekipte Bilica ve Vederson cezalı oldukları için Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Daum’un, Bilica’nın yerine Bekir’e görev verip, derbi kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor.





Muhtemel 11'ler



Kasımpaşa: Murat Ş., Sancak, Ergün, Barış, Koray, Keller, Merthan, M.Erdoğan, Yekta, Şahin, Cenk



Fenerbahçe: Volkan, Gökhan G., Lugano, Bekir, Santos, Mehmet T., Selçuk, Emre, Özer, Alex, Güiza





