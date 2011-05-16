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Spor

ŞAMPİYONLUK UMUDU SON HAFTAYA KALDI İSTANBUL (A.A)

16 Mayıs 2011 01:26

-ŞAMPİYONLUK UMUDU SON HAFTAYA KALDI İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son haftasına averajla lider giren Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu, daha önce iki kez acı tecrübeler yaşadığı son haftaya kaldı. Geçen sezon ligin son haftasına bir puanla Bursaspor'un önünde yer alarak 73 puanla lider giren Fenerbahçe, 34. haftada Kadıköy'de Trabzonspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle, şampiyonluğu son hafta maçını kazanan Bursaspor'a bırakmıştı. Sarı-lacivertli ekip, ''Son hafta şoku''nu daha önce de 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Denizlispor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe'de son hafta yaşanan hüsran teknik direktör Christoph Daum'un da sonu olmuştu. Ankaragücü karşısında bu akşam aldığı galibiyetle puanını 79'a yükselten Fenerbahçe, kendisiyle aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla önünde yer alıyor. Ligin son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor, Trabzonspor ise Kardemir Karabükspor'un konuğu olacak.

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