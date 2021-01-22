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Spor

Şampiyonluk oranları güncellendi

22 Ocak 2021 13:49

Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından güncellendi. Fenerbahçe'nin oranı değişmezken, Beşiktaş'ın oranı yükseldi. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı da yükseldi.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.45

Galatasaray: 4.25

Trabzonspor: 25.00

Alanyaspor: 30.00

Gaziantep FK: 40.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 4.00

Alanyaspor: 25.00

Gaziantep: 30.00

Trabzonspor: 30.00

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