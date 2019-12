-Şampiyonluk mücadelesi AVM'lere taşındı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Süper ligde şampiyon olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un yeşil sahalardaki mücadelesi, lisanlı ürünler pazarıyla da AVM'lerde sürüyor. Takımların gelir kalemleri arasında yaklaşık yüzde 15 paya sahip pazarda, en çok formalar ilgi görüyor. Her geçen gün büyüyen futbol ekonomisi gelir pastasından daha çok pay almak isteyen takımların iştahını kabartırken, ülkemizde 500 milyon avroyu bulan futbol gelirlerinin yarısı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında paylaşılıyor. Üç büyük kulübün gelirleri arasında, yayın hakları yüzde 32, stadyum gelirleri yüzde 31, reklam ve sponsorluklar yüzde 22, lisanslı taraftar ürünü satışları ise yaklaşık yüzde 15'lik paya sahip olurken, gelirler arasında lisanslı ürün satışlarının payının her geçen yıl artması dikkati çekiyor. Fenerbahçe'nin ''Fenerium'', Galatasaray'ın ''GS Store'', Beşiktaş'ın ''Kartal Yuvası'', Trabzonspor'un ''TS Clup'', Bursaspor'un ise ''Bursastore'' çatısı altında lisanslı ürünlerini sattığı mağazalar için genellikle büyük alışveriş merkezleri (AVM) tercih ediliyor. -Mağazaların başkenti İstanbul- Real Madrid ve Manchester United gibi büyük kulüplerin lisanslı ürün satış sistemlerini kendilerine örnek alan Türk takımları, AVM'ler dışında tırların kullanıldığı gezici mağazalarla da satış yapıyor. Yaz döneminde sahillerde, kış döneminde ise mağazaların olmadığı küçük kentlerde ve üniversite kampüslerinde konuşlandırılan tırlar dışında takımlar, internet üzerinden de ürünlerini pazarlayabiliyor. Formadan şapkaya, anahtarlıktan parfüme, akülü arabadan saate kadar 600 farklı lisanslı ürünü satan takımların mağaza sayıları şu şekilde: Fenerbahçe: 36 tanesi İstanbul'da olmak üzere 71 mağaza Galatasaray: 25 tanesi İstanbul'da olmak üzere 41 mağaza Beşiktaş: 19 tanesi İstanbul'da olmak üzere 29 mağaza Trabzonspor: 9 tanesi Trabzon, 8 tanesi İstanbul'da olmak üzere 17 mağaza Bursaspor: Hepsi Bursa'da olan 5 mağaza -Fenerbahçe satışta da şampiyon- Forma, tişört, anahtarlık, şapka ve atkının sırasıyla en çok satılan 5 ürün olduğu pazarda, Fenerbahçe bir yılda yaklaşık 2 milyon ürün satarak birinci oldu. Sarı kanaryaları 600 bin ürünle Beşiktaş, 450 bin ürün satışıyla da Galatasaray takip etti. Her yaş ve gelir grubuna hitap eden ürünlerin bulunduğu mağazalarda saat, kol düğmesi, yüzük ve altın kaplama bardak takımı gibi özel tasarımlara da yer veriliyor.