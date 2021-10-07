Şampiyonluk maçı öncesi Tyson Fury'den Deontay Wilder'a hile yanıtı: Eldivenlerimin içine at nalı ve dinamit doldurdum

Cumartesi günü Las Vegas’ta karşı karşıya gelecek olan Tyson Fury, Deontay Wilder polemiği devam etti. Wilder'ın hile yapmakla suçladığı Fury, "Şunu bil ki yine hile yapacağım. Yüzünü parçalayacağım" dedi.

WBC şampiyonu Tyson Fury'nin, Deontay Wilder ile yapacağı dev maç öncesi boks severler büyük heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Maç öncesi Fury ve Wilder arasındaki gerilim iyice tırmandı. Deontay Wilder'ın geçtiğimiz günlerde Fury'e küfür ettiği bir videosu yayınlanmıştı.

Şubat 2020 tarihinde karşı karşıya gelen bu ikilinin maçında kazanan Tyson Fury olmuştu. Wilder uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu ve Fury'e hakaret ederek onun hile yaptığını iddia etti.

Fury: Eldivenlere at nalı ve dinamit dolduracağım

Tyson Fury ve teknik ekibi, Wilder'ın bu iddialarına güldüklerini ifade ederek Wilder'a cevap verdi. Tyson Fury, 'Peaky Blinders' tarzı taktikleri kullanacağını ve eldivenlerini 'at nalı ve dinamit' ile dolduracağı yönünde şaka yaptı.

MMA Hour'a konuşan 33 yaşındaki Tyson Fury şunları söyledi: Buradan Wilder'a sesleniyorum. Şunu bil ki yine hile yapacağım. Yüzünü parçalayacağım."

Eldivenlerine bir şey koyuyor musun sorusunu yanıtlayan Fury alaycı bir şekilde şunları söyledi: "Evet, orada at nalı vardı görmediniz mi? Hiç Peaky Blinders izlediniz mi? Eldivenlerimin içine at nalı ve dinamit doldurdum. Yine aynısını yapacağım ama bu sefer daha fazlasını koyacağım." dedi.