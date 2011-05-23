Şampiyonluk kutlamalarında maganda dehşeti!

T24 - Fatih'te Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları için balkona çıkan genç, tabancayla rastgele ateş açılması sonucu öldü.



Alınan bilgiye göre, Kumkapı Katip Kasım Mahallesi Beşikçi Sokak'ta, Şanlıurfa'dan ziyaret için akrabasının yanına birkaç gün önce ziyarete geldiği öğrenilen Habip Koyunbakan (18), dün saat 22.30'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarını izlemek için balkona çıktı.



Kutlamalar sırasında tabancayla rastgele ateş edilmesi üzerine başından silahla yaralanan Koyunbakan, akrabaları tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Habip Koyunbakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.





Kutlamaları hazmedemediler tehdit savurdular



Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, İzmit'te de sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çoşkuyla kutlandı. Bir grup Trabzonsporlu ve Kocaelisporlu taraftarlar, ise üzerilerinde Fenerbahçe forması bulunanlara tepki gösterip formalarını çıkarttırmaya çalıştı. Polis taraftar guruplarının üzerine biber gazı sıkarak dağıttı.



Hürriyet Caddesi ile Cumhuriyet Parkı çevresinde toplanan Fenerbahçe taraftarları yürüyüş yolu boyunca takımlarına tezahüratta bulundu. Fener bahçe bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu atan sarı lacivertliler karna çalarak şampiyonluğu kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kent merkezinde taraftar gurupları kısa süre içersinde dağıtıldı.



Bir süre sonra üzerlerinde Fenerbahçe formasıyla dolaşan bazı taraftarlara, Kocaelispor ve bazı Trabzonsporlu taraftar gurupları tepki gösterdi, üzerlerindeki formaları çıkartmaya zorladılar





