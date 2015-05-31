Şampiyonluk kutlamaları öncesinde Galatasaray yönetiminden ilginç karar

Spor Toto Süper Lig 2014-2015 sezonu şampiyonu Galatasaray, bu akşam TT Arena'da taraftarlarla şampiyonluğunu kutlayacak. Sarı kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek, TT Arena'da gerçekleşecek olan kupa törenine kendi dahil hiçbir yöneticinin çıkmaması kararını aldı.

Özbek, "Bu futbol takımı ve teknik heyetin başarısı, traraftarlarla onlar kucaklaşmalı ve doya doya kutlamalılar" düşüncesi ile hareket eden Dursun Özbek bu yüzden kupa töreninde sadece oyuncular ve teknik ekibin olmasını istedi. Bu nedenle başkanın kararı ile hiçbir yönetici kupa törenine katılmayacak.

Karar, sosyal medyada taraftarlar arasında takdir topladı.