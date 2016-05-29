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Şampiyonluk kupasını mezarına götürdüler

PTT 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, tribünde kalp krizi geçiren taraftarı unutmadı

29 Mayıs 2016 02:24

Play-Off Finalinde Gümüşhanespor'u 2-0 yenerek PTT 1. Ligi'ne yükselen Bandırmaspor'un şampiyonluk kupası, geçen yıl Gümüşhane'de oynanan lig maçında, tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Metin Çokgezenler'in mezarına getirildi.

Bandırmaspor, Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda geçtiğimiz Cumartesi günü oynadğı Play-Off Final Maçı'nda Gümüşhanespor'u yenerek 2-0 yenerek tam 23 yıl aradan sonra PTT 1. Ligi'ne yükseldi.

DHA'nın haberine göre, Kazanılan bu başarı ilçede büyük sevinç yarattı. Bandırmasporlu taraftarlar, 8 Mart 2015 günü Gümüşhanespor deplasman maçında geçirdiği kalp krizi sonucu 38 yaşında yaşamını yitiren Metin Çokgezerler'i i unutmadı.

Şampiyonluk kupasını kulüp yöneticileriyle birlikte Metin Çokgezerler'in Bandırma Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine getiren taraftarlar burada dua okudu.

 

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