Şampiyonluk kupası görücüye çıktı

Spor Toto Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın tanıtımı Ankara'da yapıldı. Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonu şampiyonluk kupası, 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak üretildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın "birlik-beraberlik" ve "zafer" unsurları, kupaya ilham vermesinde önemli rol oynadı. Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı, bundan sonra şampiyonlara verilen kupalarda da yerini alacak. Kupa, teşkilatın internet sitesinden duyurulacak saatlerde sporseverler tarafından görebilecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupa tanıtımında yaptığı açıklamada, rekabet ve heyecanla geçen Spor Toto Süper Lig'de sezonunun bitimine iki maç kaldığını hatırlatarak, "Düğüm çözülmek üzere. Ben şimdiden şampiyon olacak takımı kutluyorum ve umuyorum ki bizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eder" dedi.