Şampiyonluk kupası Avrupa'ya mı gidecek, Anadolu'da mı kalacak?

Türk futbol tarihi inanılmaz bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez "şampiyonluk" için karşı karşıya geliyor.

40 haftalık zorlu maratonun sonunda ligin şampiyonunu Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi belirleyecek. Galatasaray, Şükrü Saracoğlu'nda kazanır ya da berabere kalırsa şampiyonluk turu atacak. Fenerbahçe galip gelirse şampiyon olacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Serdar, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Cristian, Stoch, Bienvenu

Galatasaray: Muslere, Ebue, Semih, Ujfalusi, Hakan, Engin, Melo, Selçuk, Emre, Elmander, Baros



Galatasaray Kadıköy'de galip gelemiyor



Kritik derbi öncesi lider Galatasaray, Kadıköy'de yaklaşık 13 yıldır galip gelemiyor. Şampiyonluk için Kadıköy'de en azından beraberliğe ihtiyacı bulunan Galatasaray, derbi maçın Saracoğlu Stadı'nda ezeli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. Ezeli rakipler arasında Kadıköy'deki son 15 maçtan 11'ini Fenerbahçe kazanırken, 4'ü berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin son 15 maçtaki 35 golüne, Galatasaray sadece 12 golle yanıt verebildi.



Fenerbahçe evinde kaybetmiyor



Fenerbahçe, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda Kadıköy'deki lig maçlarında büyük üstünlük kurdu ve yenilgiyi adeta unuttu. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki lig karşılaşmalarında Galatasaray'a 12, Beşiktaş'a ise 8 maçtır mağlup olmadı.

''Sarı Kanaryalar'', büyük taraftar desteği altında oynadığı Kadıköy'deki lig derbilerinde Galatasaray'ı son 12 maçtan 10'un da yenip, 2'sinde berabere kalırken, Beşiktaş ile yaptığı son 8 maçtan 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve ezeli rakiplerine kendi evinde sevinme fırsatı tanımadı.



Final stresi



Fenerbahçe, son 11 yıllık süreçte lig ve Türkiye Kupası'nda tam 7 kez son maçlarda şampiyonlukları yitirdi. Geçen sezon şansını son haftaya bıraktığı ligde deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenip, şampiyonluğa ulaşarak sorun yaşamayan sarı-lacivertliler, geçen sezondan önceki dönemde çok sayıda maçta düş kırıklıkları yaşadı.

Son maç stresi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 2000-2001 sezonundan bu yana Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 5 kez final maçlarının stresini kaldıramadı. Ligde 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonlukları son maçlarda aldığı beraberliklerle kaçıran Fenerbahçe; 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında kupa finallerini kaybetti.



Florya’da duygu seli



Galatasaraylı taraftarların derbi öncesi duygu dolu mesajları Metin Oktay Tesisleri’nde oyunculara izletildi. Gelen yorumlar hem futbolcuları, hem de teknik kadroyu bir hayli etkiledi

Galatasaray’da derbi öncesi Florya’da duygu dolu sahneler yaşandı. Kulübün resmi televizyonu tarafından iki gündür yayınlanan ve yurt içi ile yurt dışındaki taraftarların duygularını yansıtan videolar, oyunculara izlettirildi. Los Angeles’ten Kuzey Kutbu’na, Afrika’dan İspanya’ya kadar çeşitli kıtalardan sarı-kırmızılı taraftarların gönderdikleri mesajlar ile Türkiye’nin bir çok noktasından gelen videolar, gün boyu GS TV’den yayınlandı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde de oyuncular bütün gün bu yorumları izleyerek, maçın havasına girdi. Florya Tesisleri’nde duygusal bir atmosfer oluştu.

Özellikle Samsun’da şampiyonluk sözü verdiği engelli bir taraftarın videosunun Teknik Direktör Fatih Terim’i çok etkilediği ifade edildi. Yine Edirne’deki 10 kişilik bir grubun videosunda ise “Elinizi kalbinize koyun ve bizi hissedin” denilerek, Şükrü Saracoğlu’nda takımlarının yalnız olmadığı vurgusu yapıldı. Şükrü Saracoğlu Stadı’nın önünde sarı-kırmızılı formasıyla poz veren bir taraftar ise “Kupayı burada kaldıracağınıza inanıyorum” diyor. Tesislerde taraftarların videolarını izleyen Fatih Terim’in de bu durumdan bir hayli memnun kaldığı ifade edildi.

Terim’in “Bizim motive etmemize gerek kalmadı. Taraftarımız bizim yerimize bunu fazlasıyla başardı” dediği öğrenildi. Bu arada sarı-kırmızılı binlerce taraftar bugün öğleden sonra tesislerde önünde toplanacak ve konvoy halinde Mecidiyeköy’e kadar takımlarını uğurlayacaklar.



Ve Alex kadroda



Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı

Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda 4 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Tedavileri tamamlanan Volkan Demirel, Gökhan Gönül ve Serkan’ın yer aldığı antrenmanda, 18 kişilik kadroya alınan Alex de Souza’un yanısıra Sow 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından takımdan ayrılarak, Dolu Arslan eşliğinde idmanı tamamladı. Sarı-lacivertli takım antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.



Cristian: Bize güvenin



Cristian Baroni, Galatasaray’ı yenerek, mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Fenerbahçeli taraftarlardan oyunculara güvenmelerini isteyen Brezilyalı yıldız, “Biz bu işi başaracağız, ama tribünlerden 90 dakika boyunca ilk saniyeden son saniyeye kadar destek bekliyoruz. Rakip takıma da tamamen fair-play çerçevesinde baskı kursunlar. Çok zorlu bir sezonda, olağanüstü şartlarda, birbirimize inanarak, takım ruhunu yakalayarak buralara geldik. Bu maçla birlikte Fenerbahçe camiası olarak bu işe son noktayı koymak istiyoruz” dedi.



‘Çok inandık, çok istiyoruz’



Kaleci Volkan Demirel, “İlk defa bu kadar inanan, bu kadar isteyen bir takımımız var” dedi.

Fenerbahçe Gazetesi’nin 101. sayısına röportaj veren milli file bekçisi, “İki kupayı da öncelikle başkanımıza, daha sonrasında bütün Fenerbahçe taraftarlarına armağan etmek istiyoruz. İnşallah iki kupayı da alarak hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Beşiktaş maçında sakatlanmasına karşın oynamasıyla ilgili bir soru üzerine Volkan, ”Taraftarın ve o takım arkadaşlarımın bana olan desteğini gördükten sonra sahada kalmak en iyisi diye düşündüm. Evet, canım çok acıyordu ama galip geldikten sonra o galibiyet acımı dindirdi” diye görüşlerini aktardı.



Tek amaç kazanmak!



Sarı-lacivertli ekibin orta saha oyuncusu Selçuk Şahin, şampiyonluk maçında nasıl oynayacaklarının önemli olmadığını, tek amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi. Selçuk, 3 Temmuz’dan beri yaşanan olayların kendilerini etkilediğini belirterek, “O nedenle bazı maçlarda istediğimiz skorları elde edemedik. Çok istediğimiz halde oynayamadığımız dönemler oldu, ama iyisiyle kötüsüyle bir sezon sonuna daha geldik ve her şey son maça kaldı. Bu kadar kötü ve olumsuz şartlarda buralara gelmemiz açıkçası büyük bir başarıdır. Bizim avantajımız kendi sahamızda ve kendi taraftarımızın müthiş desteğiyle birlikte oynayacak olmamızdır” diye konuştu.