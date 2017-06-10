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Spor

Şampiyonluk için ilk adım Fenerbahçe’den

Spor Toto Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı yenerek seride 1-0 öne geçti

10 Haziran 2017 03:39

Spor Toto Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan’ı Ülker Arena’da 75-69 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 11 Haziran Pazar günü oynanacak.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan Ergüder

FENERBAHÇE: Ali Muhammed (16), Bogdanovic (13), Datome, Udoh (13), Vesely (10), Kalinic (9), Sloukas (11), Melih Mahmutoğlu (3), Egehan Arna

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (11), Roll (6), Weems (5), Strawberry (8), Stimac (20), Clark (17), Thompson, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı (2)

1. PERİYOT: 18-22

DEVRE: 42-33

3. PERİYOT: 52-49

 

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