Şampiyonluk için ilk adım Fenerbahçe’den

Spor Toto Basketbol Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan’ı Ülker Arena’da 75-69 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 11 Haziran Pazar günü oynanacak.
SALON: Ülker Sports Arena
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Osman Sinan Ergüder
FENERBAHÇE: Ali Muhammed (16), Bogdanovic (13), Datome, Udoh (13), Vesely (10), Kalinic (9), Sloukas (11), Melih Mahmutoğlu (3), Egehan Arna
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi (11), Roll (6), Weems (5), Strawberry (8), Stimac (20), Clark (17), Thompson, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı (2)
1. PERİYOT: 18-22
DEVRE: 42-33
3. PERİYOT: 52-49