

Turkcell Süper Ligi'nde Cumartesi günü oynan zorlu trabzonspor karşılaşmasında takımının 3. golünü atan Sivasspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Hayrettin Yerlikaya, "Trabzonspor galibiyetinden sonra şampiyonluk beynimize yerleşti" dedi.



Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Trabzonsporu kendi sahası ve seyircisi önünde 3-0 gibi net bir skorla yenen Sivasspor galibiyetin sevincini yaşıyor.



Trabzonspor karşılaşmasında tamının 3'üncü golünü atan Sivasspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Hayrettin Yerlikaya, "Trabzonspor karşılaşması bizim için hayati önem taşıyan ve kazanmamız gereken bir karşılaşma idi. Önümüze çizdiğimiz virajlardan en önemlisi bu karşılaşmaydı. Güzel bir oyun ile Trabzonspor'u 3-0 gibi net bir skorla yendiğimiz için mutluyuz. Karşılaşmaya çok istekli başladık. Stat'ta müthiş bir atmosfer vardı. Bizde şampiyonluk yarışında emin adımlar ile ilerliyoruz. Şimdi artık geriye bakmıyoruz. Önümüzde çok önemli 5 maçımız kaldı. Bu maçlara tek tek bakmamız lazım. Şimdi önümüzde çok zorlu bir Gaziantepspor karşılaşması var. Umarım ordan da 3 puan ile döneriz ve şampiyonluk yarışında bir adım daha atmış oluruz. Biz zaten futbolcu arkadaşlarım ile bundan önceki haftalarda da konuşurken şampiyonluğu istediğimizi dile getirmiştik. Trabzonspor galibiyeti bizi biraz daha hırslandırdı. Şampiyonluk yarışında bir adım daha öne geçtik. Trabzonspor'u bir adım geri attık. Bu saatten sonra şampiyonluk tamamen beynimize yerleşti. Kalan 5 maçı en iyi şekilde geçirip Anadolu'dan bir devrim yapıp Sivas'ın sesini tüm dünya ya duyurmak istiyoruz" dedi.



'GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM'



Sivas 4 Eylül stadındaki Trabzonspor karşılaşmasının ikinci yarısında takımının 3. golünü atan Hayrettin Yerlikaya, "Ben uzun süren bir sakatlık dönemi geçirdim. Takımda bulunan arkadaşlarımın bir çoğu gol atmıştı. Ben ise sakatlığım nedeni ile 3 ay sahalardan uzak kaldım. Bir futbolcu için dışarda olmak gerçekten çok zor bir şey, golü atığım için çok mutluyum. Takımda gol atamayan iki tane futbolcu vardı. Bunlardan bir tanesi Sylla diğeri ise bendim. Arkadaşlar ise bu yüzden sürekli benim ile dalga geçiyorlardı. Siz ne zaman gol atacaksınız diye. Trabzonspor karşılaşmasında golü atıktan sonra ilk olarak Sylla aklıma geldi. Saha içinde olmadığı için tribünde ilk olarak onu aradım. Maçtan sonra ikimiz arasında bir konuşma oldu. 'Sen golünü attın artık benimde gol atmam gerek' dedi. İnşallah benim gollerim devam eder. Bu saaten sonra kalan 5 maçta takım arkadaşlarıma destek olur ve şampiyonluk yolunda emin adımlar ile ilerleriz" şeklinde konuştu.



206 KOLTUK KIRILDI



Cumartesi günü oynanan ve Trabzonspor'un 3-0 kaybetiği zorlu karşılaşma sonrası konuk ekibin seyircisi mağlubiyetin acısını statta bulunan koltuklardan çıkardı. Karşılaşma sonrası çılgına dönen seyirciler oturdukları koltuklardan 206 tanesini kırarak sahanın içine attı. Büyük bölümü zarar gören türübünlerin misafir takımanı ait olan bölümü görevlilerce temizlenerek kırılan koltuklar stat dışına götürüldü.



