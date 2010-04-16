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Spor

Şampiyonluğa bir adım kaldı

16 Nisan 2010 02:28

T24 - Üç galibiyet alan ekibin şampiyon olacağı seride 3. maç, 17 Nisan Cumartesi günü saat 18.30'da Ankara'da TVF Başkent Spor Salonu'nda yapılacak.

Salon. TVF Başkent
Hakemler: Nihat Ermihan xxx, Onur Hoşnut xxx
Ziraat Bankası: Paşaoğlu xxx, Celitas xxxx, Resul xxx, Granvorka xxx, Selçuk xx, Platenik xx (Özer xxx, Ali Yılmaz ?, Ender xx)
Fenerbahçe: Batur xxx, Aslan xxxx, Gardner xxxx, Özkan xxx, Coskovic xxx, Divis xxxx (Serkan xxxx, Cem ?)

Setler: (21-25, 25-20, 21-25, 27-25, 13-15)
Süre: 111 dakika (20, 26, 23, 28, 14)


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