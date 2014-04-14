Şampiyonluğa 90 dakika kaldı: Fenerbahçe 4-1 MP Antalyaspor

Fenerbahçe çok sayıda eksiğine rağmen Süper Lig'in 29. haftasında MP Antalyaspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri Kadlec (2), Caner ve Sow'dan gelirken MP Antalyaspor'un tek sayısını Isaac attı. Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, bu galibiyetle puanını 66'ya yükselten Fenerbahçe haftaya derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluğu garantilemiş olacak.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Süleyman Abay, Alpaslan Dedeş, Arkın Akgöl

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topuz (Dk. 81 İbrahim Serdar Aydın), Alves, Kadlec, Caner Erkin (Dk. 70 Hasan Ali Kaldırım), Meireles, Selçuk Şahin, Kuyt, Salih Uçan (Dk. 65 Alper Potuk), Webo, Sow

Medical Park Antalyaspor: Hakan Arıkan, Serkan Balcı, Giray Kaçar (Dk. 58 Vederson), Boum, Musa Nizam, Koray Arslan, İbrahim Dağaşan (Dk. 87 Köksal Yedek), Uğur İnceman, Tita (Dk. 77 Emrah Başsan), Isaac, Diarra

Goller: Dk. 21 Caner Erkin, Dk. 37 ve 89 Kadlec, Dk. 90+4 Sow (Fenerbahçe), Dk. 31 Isaac (Medical Park Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Serkan Balcı (Medical Park Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Salih Uçan (Fenerbahçe), Dk. 66 İbrahim Dağaşan, Dk. 85 Musa Nizam, Dk. 90+4 Hakan Arıkan (Medical Park Antalyaspor)

Maçın ayrıntıları

-GOL... DK.90+ Son saniyede bir gol daha. Kuyt'ın pasında Sow kaleciyle karşı karşıya kaldı ve golü yaptı. 4-1

-GOL... DK.89 Bir korner daha ve bir Kadlec golü daha. Meireles'in kullandığı kornerde topu Hakan uzaklaştıramayınca Kadlec önüne düşen topu bekletmeden kaleye gönderdi ve golü buldu. 3-1

-Antalyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Tita, Türk vatandaşı olduğu için Melih Gökçek ismini almıştı. Karşılaşmanın 77. dakikasında başarılı futbolcu oyundan çıkarken Melih Gökçek ismi anons edilince Fenerbahçe tribünlerinden büyük bir ıslık ile protesto edildi… Tita, Melih Gökçek ismini Gökçek ailesine ait olan Ankaraspor’da oynarken almıştı.

-Mücadelenin 2. yarısına Fenerbahçe başladı.

-Karşılaşmada ilk yarının son düdüğü geldi.

-GOL... DK.38 Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde oluşan karambolde topu Kadlec tamamladı ve golü yaptı. 2-1

-GOL... Dk. 31: Tita'nın serbest vuruşunda Isaac golünü attı. 1-1

-GOL... DK.21 Caner sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla golü buldu. 1-0

Mücadeleye Antalyaspor başlıyor.

Sarı lacivertlilerde kadro 17 kişi

Fenerbahçe karşılaşma öncesi A2 takımında İbrahim Serdar Aydın, Mehdi ve Muhammed’i maç kadrosuna almasına rağmen 18 kişilik kadroyu tamamlayamadı. Serdar’ın sakatlığı nedeniyle kadroya girememesi nedeniyle sarı lacivertliler zorunlu bir 11 ile sahaya çıkarken sahada 17 kişilik bir kadro ile yer aldılar. Sarı lacivertliler A takım kadrosundan sadece Mert, Hasan Ali ve Alper 18 kişilik kadroda yer aldılar.

Semih kadroda yok

Fenerbahçe’de geçen yılların ardından devre arasında Antalyaspor’a giden Semih Şentürk takımının kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almadı. Başarılı golcü bu maçta oynarsa iki kulüp arasında yapılan protokol gereği takımı 1 milyon Euro ödemek zorunda kalacaktı. Geçtiğimiz hafta sakatlanan Semih hafta içindeki antrenmanlarda sakatlığı nüksedince maç kadrosuna alınmadı. Antalyaspor teknik patronu Fuat Çapa, Semih’i sakatlığı nedeniyle kadroya almadığını belirtti. Sarı lacivertliler eğer Semih bu karşılaşmada forma giyseydi mahkemeye başvurarak 1 milyon Euro talep edebilecekti.