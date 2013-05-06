Şampiyonların ilk sözleri

Galatasaray, Sivasspor'u 4-2 yenerek 19. kez şampiyon oldu. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular, şampiyonluk kutlamaları sırasında şu açıklamalarda bulundular:

Fatih Terim: Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Buradan tüm dünyadaki Galatasaraylıları elimi kalbime götürerek selamlıyorum. 19. şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı uğurlu olsun.

Ünal Aysal: Bu toplumsal bir emeğin sonucu olan bir şampiyonluk. Bu yarışta bizle berabere olan diğer takımları da tebrik etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın yükselişi devam edecek. Avrupa'da gücümüzü göstermek istiyoruz.

Hasan Şaş: Yorucu bir seneydi, özellikle Şampiyonlar Ligi yordu. Son haftalarda hocamız yoktu ama elimizden geleni yaptık. Dört sene üst üste şampiyon olduğumuz döneme doğru gidiyoruz. Daha iyi olacağız.

Ümit Davala: Galatasaray demek şampiyonluk demek. Daha iyisini yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi işler yapabilirdik ama çeyrek finalde güzel bir başarı.

Selçuk İnan: Bu şampiyonluk bütün taraftarımıza armağan olsun.

Burak Yılmaz: Benim için belki biraz geç bir şampiyonluk ama oldu. Gollerimi kız kardeşime armağan ediyorum. Attığım her golün çok büyük değeri var gol krallığı bundan sonra olmasa da olur. Önemli olan kariyerimdeki ilk şampiyonluğa ulaşmamdı.

Didier Drogba: Şampiyonluğu hak ettik. Zaferi taraftarlarımızla kutlayacağız.

Sabri Sarıoğlu: Bütün şampiyonluklarım çok özel, taraftarımıza armağan ediyorum. Ama daha önümüzdeki hafta var.

Hamit Altıntop: Hedefimize ulaştık, çok mutluyum.

Muslera: Taraftarlarımzla birlikte şampiyon olmak çok büyük bir duyğu. Emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tarif edilmez bir duygu.

Elmander: Fantasik bir şampiyonluk oldu. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluğu hak ettiğimiz düşünüyorum. Geçen sezondan daha anlamlı bir şampiyonluk oldu.

Ujfalusi: Burada olmaktan mutluyum. Sakatlığım iyiye gidiyor. Önümüzdeki sezon oynamayı düşünüyorum.

Albert Riera: Hangi mevkiide oynadığımın hiçbir önemi yok burada aslolan kupaya uzanmaktı. Bu başarıda kulüpteki herkesin katkısı var ve hepsine tek tek teşekkür ediyorum.