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Spor

Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü Cenk Tosun'dan

Tosun'un Benfica'ya attığı gol grupların en güzel golü seçildi

06 Şubat 2017 17:09

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Cenk Tosun'un Benfica'ya attığı gol, yüzde 39 oy oranıyla zirvede yer aldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın, Vodafone Arena'da Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçta Cenk Tosun takımının ilk golünü şık vuruşla atmıştı. Grup aşamasının en iyi golünü atan Cenk Tosun, Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ve Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

Legia Varşova'nın Belçikalı futbolcusu Vadis Odjidja'nın Real Madrid'e attığı gol yüzde 19'la ikinci, Ronaldo'nun Sporting Lizbon filelerine gönderdiği gol ise yüzde 18'le üçüncü oldu.

Lewandowski'nin Atletico Madrid'e attığı gol yüzde 10'la dördüncü olduğu listede, Juventuslu Juan Cuadrado'nun Lyon ağlarına gönderdiği gol yüzde 8'le beşinci ve Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın Dinamo Kiev'e attığı gol yüzde 6 ile altıncı sırayı aldı.

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