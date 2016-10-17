Şampiyonlar Ligi'nde Quaresma'nın frikiği haftanın golü seçildi

Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçları sonunda Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'nın frikiği haftanın golü seçildi.
Quaresma, Beşiktaş ile Dynamo Kiev arasında Vodafone Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci maçının 29'uncu dakikasında attığı frikik golü ile takımını 1-0 öne geçirmişti.
1-1 biten maçın ardından Quaresma'nın golünü manşetlere taşıyan UEFA, Portekizli yıldızın frikiğinin haftanın golüne de aday göstermişti.
Yapılan oylama sonrası %36 oy alan Ricardo Quaresma'nın golü haftanın golü seçildi.