T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Quaresma'nın frikiği haftanın golü seçildi

UEFA'nın sitesinde Ricardo Quaresma'nın golü %36 oy aldı

17 Ekim 2016 16:18

Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçları sonunda Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma'nın frikiği haftanın golü seçildi.

Quaresma, Beşiktaş ile Dynamo Kiev arasında Vodafone Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 2'nci maçının 29'uncu dakikasında attığı frikik golü ile takımını 1-0 öne geçirmişti.

1-1 biten maçın ardından Quaresma'nın golünü manşetlere taşıyan UEFA, Portekizli yıldızın frikiğinin haftanın golüne de aday göstermişti.

Yapılan oylama sonrası %36 oy alan Ricardo Quaresma'nın golü haftanın golü seçildi.

ETİKETLER

Ricardo QuaresmaDinamo KievgolŞampiyonlar Ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24