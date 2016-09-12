Şampiyonlar Ligi'nde perde yarın açılıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2016-2017 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, B Grubu'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45'te Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Arsenal (İngiltere)

Basel (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz) - Beşiktaş (Türkiye)

Barcelona (İspanya) - Celtic (İskoçya)

Manchester City (İngiltere) - B. Mönchengladbach (Almanya)

Bayern Münih (Almanya) - Rostov (Rusya)

PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Eylül Çarşamba:

Bayer Leverkusen (Almanya) - CSKA Moskova (Rusya)

Tottenham (İngiltere) - Monaco (Fransa)

Real Madrid (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Legia Varşova (Polonya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Club Brugge (Belçika) - Leicester City (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Kopenhag (Danimarka)

Olympique Lyon (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Juventus (İtalya) - Sevilla (İspanya)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonu finali, 3 Haziran 2017'de Galler'in Cardiff kentindeki Milenyum Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın, B Grubu'nda Portekiz'in Benfica, İtalya'nın Napoli ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Arsenal (İngiltere), Basel (İsviçre), Ludogorets (Bulgaristan)

B Grubu: Benfica (Portekiz), Napoli (İtalya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye)

C Grubu: Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Celtic (İskoçya)

D Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), PSV (Hollanda), Rostov (Rusya)

E Grubu: CSKA Moskova (Rusya), Bayer Leverkusen (Almanya), Tottenham (İngiltere), Monaco (Fransa)

F Grubu: Real Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Legia Varşova (Polonya)

G Grubu: Leicester City (İngiltere), Porto (Portekiz), Club Brugge (Belçika), Kopenhag (Danimarka)

H Grubu: Juventus (İtalya), Sevilla (İspanya), Olympique Lyon (Fransa), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maç takvimi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2016-2017 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 13-14 Eylül

Grup 2. maçları: 27-28 Eylül

Grup 3. maçları: 18-19 Ekim

Grup 4. maçları: 1-2 Kasım

Grup 5. maçları: 22-23 Kasım

Grup 6. maçları: 6-7 Aralık

İkinci tur ilk maçları: 14-15 Şubat 2017 ve 21-22 Şubat 2017

İkinci tur rövanş maçları: 7-8 Mart 2017 ve 14-15 Mart 2017

Çeyrek final ilk maçları: 11-12 Nisan 2017

Çeyrek final rövanş maçları: 18-19 Nisan 2017

Yarı final ilk maçları: 2-3 Mayıs 2017

Yarı final rövanş maçları: 9-10 Mayıs 2017

Final maçı: 3 Haziran 2017