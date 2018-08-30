Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ikinci ayak maçları bugün oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı. Grup aşamasına kalan son 3 takım da belli oldu. Kızıl Yıldız, 0-0\'ın rövanşında deplasmanda Salzburg ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi\'ne katılmak hakkı kazandı.

Bir önceki turda temsilcimiz Fenerbahçe\'yi saf dışı bırakan Benfica, sahasında 1-1 berabere kaldığı PAOK\'u deplasmanda 4-1 gibi rahat bir skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Gecenin bir diğer mücadelesinde ise PSV Eindhoven, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında sahasında BATE Borisov\'u 3-0 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

